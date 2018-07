SP terá esquema especial de transportes durante o carnaval

Durante o feriado de carnaval Metrô, CPTM e EMTU terão esquema especial. As mudanças começam na sexta-feira, 20, e o fluxo será reforçado nas horas de maior movimento e serão montadas linhas especiais da Ponte Orca ligando a estação Tietê e Barra Funda do Metrô ao sambódromo do Anhembi. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Saiba como chegar ao sambódromo Confira como vai ser o esquema especial e programe-se: Micro-ônibus Metrô-sambódromo - duas linhas gratuitas vão ligar as estações Tietê e Barra Funda do Metrô ao sambódromo do Anhembi. São 20 veículos fazendo cada uma das duas linhas. É preciso tirar senha nas catracas da CPTM e do Metrô antes de sair da estação. O passe da direito à viagem de ida e volta. O serviço será prestado das 17h às 1h dos dias 20, 21, 22, 23 e 27 de fevereiro. O desembarque é feito no Portão 1 do Anhembi. Nos dias 21, 22, 23, 24 e 28, das 5h às 9h, os micro-ônibus vão do Anhembi até as estações Tietê e Barra Funda do Metrô. Ônibus - a frota de 4 mil ônibus será reduzida no feriado. No sábado, 70% da frota opera; no domingo, 50%. Na segunda, os ônibus rodam normalmente e na terça apenas 70% da frota vai às ruas. As operações volta ao normal na quarta. Metrô - as linhas 1-Azul e 3-Vermelha serão reforçadas na sexta-feira para atender aos passageiros que vão aos terminais Jabaquara, Tietê e Barra Funda. A linha 2-Verde e 5-Lilás funcionam normalmente. No sábado e no domingo as frotas serão reduzidas - 60% da frota opera no sábado e 40% no domingo. Na segunda, o Metrô coloca mais trens em circulação. Na terça, apenas 40% da frota vai circular. Na Quarta-Feira de Cinzas, as linhas 1-Azul e 3-Vermelha começam a operar mais cedo: às 4 horas. A Linha 2-Verde funciona a partir das 4h30. Na Linha 5-Lilás, a operação será como em um dia normal. CPTM - do sábado até a quarta os trens das linhas 7-Rubi (Luz-Francisco Morato), 8-Diamante (Julio Prestes-Itapevi), 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana) terão esquema especial. No sábado e no domingo, o esquema é o mesmo de um fim de semana. Na segunda, os trens operam como aos sábados, com intervalo de 12 minutos entre os trens das linhas 7,8, 10, 11e 12; a linha 9 e o Expresso Leste têm intervalo de 10 minutos entre os trens. Na terça, o funcionamento segue o esquema de domingo - linhas 7,8, 10, 11 e 12 com intervalo de 15 minutos; linha 9 e Expresso Leste com intervalo de 12 minutos. Na Quarta-Feira de Cinzas, os trens circulam com intervalos entre 12 e 10 minutos pela manhã. No pico da tarde, voltam os intervalos de dias normais: 8 minutos nas linhas 7,8, 10, 11e 12; e 6 minutos na linha 9 e no Expresso Leste.