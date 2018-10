SP tem redução histórica de homicídios; latrocínios dobram

Pelo segundo mês consecutivo, o Estado de São Paulo registrou redução recorde no número de casos de homicídio ­- 221, conforme os dados de setembro, divulgados nesta quinta-feira, 25, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Trata-se do menor índice para um mês desde 2001, início da série histórica. Em agosto, houve 224 relatos de assassinato. A taxa de casos por 100 mil habitantes também é a menor da história (7). Já o número de casos de latrocínio dobrou, de 11 para 22, na comparação com o mesmo período de 2017.

A estatística de assassinatos confirma uma tendência - em 2018, a queda aconteceu em todos os meses. Indagado a respeito no mês passado, o secretário da Segurança, Mágino Alves Barbosa Filho, havia destacado que "isso é fruto do trabalho das polícias, do investimento em tecnologia e emprego de ferramentas que direcionam o patrulhamento para as principais manchas de criminalidade". Até mesmo na capital, que teve avanço de casos em agosto, houve redução agora em setembro, de 58 para 46 casos (20,6%).

Já os casos de roubo seguido de morte (latrocínio) passam a preocupar, pois avançam pelo segundo mês seguido. Em agosto, havia sido registrado o primeiro aumento do ano: 23 casos, 3 a mais do que em agosto do ano anterior. Agora, o número de registros até caiu, para 22, mas é o dobro do registrado no mesmo período do ano passado - 11. No mês passado, a Secretaria da Segurança Pública havia considerado o crescimento de casos "episódico".

Capital

O avanço dos latrocínios ocorre sobretudo pelo aumento dos casos na capital, que cresceram seis vezes, de 2 para 12 casos. É preciso considerar, no entanto, que o registro de setembro é o maior para 2018 e o comparativo do mesmo mês no ano passado foi o menor para 2017.

Já os registros de estupro apresentaram alta pelo quarto mês consecutivo, chegando a 69 relatos. Mas ocorreu queda na comparação com o mesmo mês do ano passado, em que houve 76 registros. Em todo o Estado, houve pequena queda, de 950 para 946 relatos.

Em relação aos principais crimes envolvendo patrimônio, na comparação dos meses de setembro, houve queda de roubos (de 11.876 para 10.199, redução de 14,1%) e aumento de furtos (de 15.368 para 15.224, avanço de 1%) na capital paulista. No Estado, os roubos caíram de 22.971 para 19.928 (13,2%) e os furtos, de 40.629 para 40.096 relatos (1,3%).