SP tem previsão de chuva forte nesta quinta e de feriado chuvoso

SÃO PAULO - A capital deve ter chuvas fortes - com potencial para formar alagamentos - e rajadas de vento na tarde e na noite desta quinta-feira, 14, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Para o feriado da Proclamação da República, nesta sexta, 15, a previsão é de dia nublado e chuvoso.

Desde as primeiras horas da manhã, há registro de chuva não só na capital, mas em cidades a oeste da região metropolitana. Segundo o CGE, as temperaturas não devem passar dos 25 ºC.

Para o Estado de São Paulo, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quinta é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas.

Na região de Campinas, as temperaturas devem variar entre 18 ºC e 27 ºC. Já na Baixada Santista, litoral sul e Vale do Ribeira, os termômetros podem atingir os 28 ºC. As temperaturas mais altas devem ser registradas na região de Ribeirão Preto, que tem previsão de máxima de 32 ºC. Todas essas regiões têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite.

O feriado terá madrugada e manhã chuvosas, mas sem previsão de chuvas fortes para o período da tarde. "No decorrer da tarde, as instabilidades se afastam e não há previsão de chuva significativa", informa o CGE. A mínima será de 19 ºC e a máxima, de 25 ºC.

No noroeste, norte, nordeste, na Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, o tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva no leste e sul, segundo o Inmet. Para as demais áreas do Estado, a previsão é de dia nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Fim de semana

Depois de dois dias chuvosos, o tempo deve melhorar no fim de semana. O sábado deve ter chuvas menos intensas, que podem ocorrer nas regiões de divisa com Minas Gerais e no litoral.

"No domingo, prevalece céu com poucas nuvens no interior, enquanto que no litoral ainda haverá bastante nebulosidade com períodos de sol, mas podendo chuviscar em alguns momentos", diz o boletim do Inmet.

