SP tem 75 km de lentidão e Marginal do Tietê deve ser evitada

São Paulo acumulava 75 km de congestionamento por volta das 18h20 desta quarta-feira, 18. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice estava abaixo da média para o horário. Neste mesmo horário na terça, a cidade estava com 79 km de lentidão. A Marginal do Tietê estava com os dois piores pontos de trânsito da capital neste horário. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua No sentido Ayrton Senna, a pista expressa estava com 7,6 km de engarrafamento, desde a região da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita. No sentido inverso, em direção a Castelo Branco, a lentidão ia da Rua Otto Baumgart até a Ponte do Limão, por 5,1 km da pista expressa. O Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, tinha 4,4 km de congestionamento no sentido aeroporto, desde o Viaduto Pedroso até a Rua Borges Lagoa. Em direção a Santana, a lentidão era de 3 km, entre os viadutos General Marcondes Salgado e Pedroso. A Avenida dos Bandeirantes, na zona sul - que tinha a maior parte dos congestionamentos de São Paulo (26 km) -, estava com lentidão por 3,4 km, desde a Zacarias Gois até o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido Imigrantes.