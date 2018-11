SP tem 130 km de lentidão e 12 pontos de alagamento

As vias paulistas acumulavam um total de 130 km de congestionamento, às 19h30 desta segunda-feira, 23. O índice equivale a 16% dos 784 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Além do excesso de veículos, 12 pontos de alagamento, em situação transitável, afetavam o fluxo de veículos na cidade. A zona sul era a região mais complicada para circular: havia 49 km de lentidão. A pior situação era verificada na Marginal do Tietê. No sentido Ayrton Senna, eram registrados 10,7 km de morosidade, entre a Rua Azurita e a Ponte Atílio Fontana. Quem seguia pela pista do sentido oposto, da Castello Branco, deparava-se com mais 3,7 km de trânsito ruim, da Ponte do Limão até a Ponte das Bandeiras. A Radial Leste reunia 5,2 km de congestionamento, do Metrô da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio, no sentido Bairro. A Avenida dos Bandeirantes apresentava 7,9 km de morosidade, a partir da Rua Miruna até a Marginal do Pinheiros, que, por sua vez, tinha 2,8 km de lentidão, entre as pontes Cidade Jardim e Morumbi, no sentido Castello Branco.