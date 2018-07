SP registra 27 pontos de alagamento na tarde de sábado

A CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - registrou cerca de 27 pontos de alagamento na capital, devido às chuvas que caem na cidade a partir das 17h35 deste sábado, 7. O estado de atenção decretado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) durou até cerca de 21h40. Dois dos pontos de alagamento estavam intransitáveis na região do Ipiranga, ambos na avenida Professor Abraão de Moraes, que liga a avenida Ricardo Jafet à Rodovia dos Imigrantes. Os alagamentos ocorrem nos cruzamentos com a avenida Fagundes Filho e com a rua Ribeiro Lacerda, em ambos os sentidos. Veja também: Fotos das regiões atingidas pela chuva na capital paulista Com isso, o tráfego na Rodovia dos Imigrantes já está congestionado na chegada à capital, informa a concessionária Ecovias, do quilômetro 14 ao 12. Também a Via Anchieta apresenta alagamentos, na altura do Ribeirão dos Couros, no quilômetro 13, região de São Bernardo do Campo. A água invadiu as pistas centrais dos dois sentidos e a pista local do sentido baixada-capital. Os alagamentos acontecem em vários pontos da cidade, como na avenida 23 de Maio, na ligação com a Nove de Julho (centro), na Praça Panamericana (zona Oeste), na avenida Cruzeiro do Sul, esquina com a avenida General Ataliba Leonel, na zona Norte, e na região da rua Harmonia, na Vila Madalena. Também chove na região do ABC paulista e nas estradas que dão acesso à capital. A Raposo Tavares está congestionada entre os quilômetros 16 e 19 do sentido interior, na região de Cotia, e dos quilômetros 22 ao 19 do sentido capital, em Osasco.