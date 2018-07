SP registra 2º pior congestinamento do ano no início da noite desta sexta-feira

SÃO PAULO - A capital paulista registrou na tarde desta sexta-feira, 2, o segundo maior trânsito do ano com 211 km de congestionamento, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). De acordo com a companhia, a tendência é que a lentidão aumente nas próximas horas. O maior engarrafamento do ano é o do dia 4 de março, no feriado de Carnaval, com 214 km de morosidade.

Às 18h30, a pista expressa da Marginal Tietê registrava mais de 14 km de lentidão no sentido Castelo Branco, do Hospital Vila Maria até a Ponte do Piqueri. A local, no mesmo sentido, tinha 13 km de tráfego intenso da Atílio Fontana até a Jânio Quadros. A pista expressa apresentava 9 km de morosidade no sentido Ayrton Senna do Rio Tamanduatei até a Aricanduva.

O Corredor norte-sul tinha 8,7 km de morosidade do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Bandeira, no sentido Santana. No sentido aeroporto, a lentidão chegava a 8 km da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

A Avenida dos Bandeirantes registrava 7 km de engarrafamento no sentido Imigrantes da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.