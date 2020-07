Entenda os protocolos para reabertura parcial de bares, restaurantes e salões de beleza em São Paulo

A capital paulista volta a reabrir nesta segunda-feira, 6, de forma parcial, bares, restaurantes e salões de beleza. A cidade e a região do ABC e o sudoeste da Grande São Paulo estão na fase amarela do Plano São Paulo, que permite a retomada gradual de atividades econômicas. No sábado, 4, o prefeito Bruno Covas (PSDB) assinou com entidades setoriais as regras que permitem o funcionamento dos estabelecimentos, seguindo também as determinações do Centro de Contigência contra a Covid-19, do governo do Estado. Veja como fica o funcionamento desses locais na capital paulista.

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes podem voltar a funcionar com horário reduzido, de seis horas, e somente até às 17 horas;

Durante a fase amarela, está proibido o atendimento a clientes que estejam consumindo os produtos nas calçadas;

A ocupação máxima nos estabelecimentos pode ser de 40%;

As mesas, que não poderão ser ocupadas por mais de seis pessoas, devem ter 2 metros de distância entre elas e as cadeiras distância de pelo menos 1 metro;

Os clientes só poderão consumir os alimentos dentro dos estabelecimentos se todos estiverem sentados, seguindo corretamente as recomendações de higiene;

O uso de máscara é obrigatório tanto por clientes quanto por funcionários;

As portas e janelas deverão estar preferivelmente abertas, privilegiando a ventilação natural. Em caso de ambientes climatizados, os estabelecimentos devem garantir a manutenção dos aparelhos de ar condicionado;

Os cardápios deverão ser disponibilizados por meio de plataformas digitais (site do estabelecimento, menu digital via QR Code ou aplicativo) ou cardápios de grande porte e visibilidade dispostos nas paredes do estabelecimento, como lousas, quadros e luminosos;

Os restaurantes que atuam com a opção de self-service e com sistema de pedidos para consumo no interior do estabelecimento devem disponibilizar garçons e colaboradores para servir os clientes devidamente paramentados com equipamentos de proteção individual.

Salões de beleza