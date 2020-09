SP: movimento nas estradas começa a se intensificar rumo à capital 

A circulação de veículos rumo à capital começou a se intensificar no início da tarde deste domingo, 13. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes, na rodovia Imigrantes, sentido capital, o motorista encontra tráfego intenso do km 58 ao 46, por excesso de veículos. A via Anchieta segue com tráfego lento na pista marginal, no acesso ao Riacho Grande, do km 27 ao 29, devido ao excesso de veículos.

A operação em vigor é a 5X5. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das rodovias.

Desde a 0h de sexta-feira, 11, quando se iniciou a contagem, mais de 190,6 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 115,1 mil veículos.

Nos trechos rodoviários, administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que ligam ao litoral norte de São Paulo, a rodovia Mogi-Bertioga (SP 098) tem tráfego intenso com pontos de congestionamento no trecho de serra, nos dois sentidos. A via Rio-Santos (SP 055), entre Bertioga e São Sebastião, tem movimento intenso com pontos de lentidão no sentido Bertioga. No trecho entre São Sebastião e Ubatuba, o motorista encontra tráfego intenso nos dois sentidos.

Na rodovia Castelo Branco, sentido capital, o motorista encontra tráfego lento em Barueri, na pista expressa, do Km 24 ao 22, por causa de um acidente.