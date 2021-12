SP mantém agenda de shows para celebrar aniversário da Paulista

A Prefeitura de São Paulo vai promover uma agenda de apresentações e atividades na Avenida Paulista, em homenagem aos 130 anos da via. A programação foi mantida, apesar da chegada da variante Ômicron do coronavírus ao País, que fez a capital cancelar o tradicional réveillon. O Município, porém, afirma seguir protocolos sanitários e não montar palcos para evitar aglomerações.

O cronograma oficial para esta quinta-feira, 8, e o próximo domingo, 12, prevê shows de artistas como Nando Reis, Luedji Luna, Rincon Sapiência e Bixiga 70, além de “intervenções aéreas circenses, ópera na sacada e atividades infantis”. Segundo a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, as comemorações são uma oportunidade de “fomentar os profissionais de várias linguagens e, também, ocupar a região central com artistas da periferia” em uma “grande festa".

O evento é organizado em parceria com a Associação Paulista Viva, que reúne lojistas e moradores da região. Os shows serão feitos em quatro varandas espalhadas ao longo da avenida. A programação também inclui atrações infantis e uma apresentação de música clássica do projeto Ópera na Sacada.

Questionada, a Prefeitura afirmou, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que as atrações “seguirão as recomendações vigentes na capital em relação ao combate à covid-19” e que a maioria das apresentações será em espaços abertos, de curta duração e sem a instalação de palcos, “de forma a minimizar aglomerações”. O Executivo municipal também destacou que, de acordo com as leis vigentes no Estado, as restrições de ocupação, horários de funcionamento e distanciamento mínimo para eventos foram revogadas.