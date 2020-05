SP lança app Poupatempo Digital para oferecer serviços públicos online

O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 6, o aplicativo Poupatempo Digital, para oferecer mais de 60 serviços públicos de forma gratuita e online à população. A ferramenta está disponível no Google Play e na AppStore e requer cadastro no LoginSP (autenticador único do Estado), que pode ser feito dentro do próprio app.

Serviços como renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhamento da emissão de RG e obtenção de carteira de trabalho e seguro desemprego agora são realizados exclusivamente no aplicativo. A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) nesta quarta.

“No momento do distanciamento social e das dificuldades que as pessoas encontram por conta da orientação de ficar em casa, a utilização do serviço digital facilita e poupa tempo. Agora, mais de 60 serviços são feitos integralmente, de forma rápida e gratuita, pelo celular. Você não precisa e não deve sair da sua casa”, disse Doria.

Além de 40 serviços que já eram oferecidos no portal online do Poupatempo, há 25 novas opções no aplicativo, como o IPVA 2020 e a consulta à situação das linhas do metrô e da CPTM. A página principal do app estabelece uma divisão em sete tópicos: Documentos Pessoais; Trabalho e Emprego; Veículos; Habitação; Água, Esgoto e Saneamento; Educação; e Prefeituras.

Confira todos os serviços de acesso exclusivo no app Poupatempo Digital: