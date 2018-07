SP atinge 217 km de lentidão em véspera de jogo do Brasil e feriadão

Às 14 horas desta sexta-feira, 6, véspera de jogo do Brasil na Copa do Mundo e de feriadão, a cidade de São Paulo registrou 217 quilômetros de lentidão. Segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), o valor foi cinco vezes superior à média de congestionamento para o horário, quando é esperada lentidão entre 31 e 55 km.

O engarrafamento somava 198 quilômetros nas vias da capital paulitsta por volta das 13h30. Segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), a média de lentidão às 13h30 em dias normais varia entre 29 e 53 km.

O ponto de maior lentidão se concentrou, às 13h30, na via expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, entre as pontes Presidente Jânio Quadros e Fepasa, com 14,8 quilômetros de engarrafamento. Também está congestionada a via expressa da Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte do Jaguaré e 500 metros após a Rua Rubens Gomes Bueno.

Uma hora antes do jogo, público já chegava em bom número ao Vale do Anhangabaú para a partida entre Brasil e Bélgica, válida pelas quartas de final. Plataformas do Metrô de São Paulo também ficaram cheias. Muita gente saía do trabalho para curtir o jogo.

As plataformas do Terminal Rodoviário Palmeiras-Barra Funda ficaram tomadas de passageiros vestidos de verde e amarelo.