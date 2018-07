Sol pode aparecer, mas capital paulista tem chuva à tarde

O tempo começou encoberto nesta segunda-feira, 16, na capital paulista, mas o sol deve aparecer entre muitas nuvens ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A chuva leve do começo da manhã estava concentrada na zona sul da cidade e em alguns outros pontos isolados e deve voltar à tarde, quando a intensidade aumenta no começo da noite. Para o dia de hoje o céu deve permanecer nublado a maior parte do dia, pancadas de chuva devem ocorrer entre a tarde e o início da noite, inclusive com a chance de ocorrerem pontos com maior intensidade. A máxima deve chegar aos 26ºC. Para o restante dessa semana é esperado céu entre muitas nuvens e pancadas de chuva pelo final da tarde. Devido ao aparecimento do sol e a umidade trazida pela frente fria nesses últimos dias, podem ocorrer pancadas de chuva de maior intensidade nesse período. Alagamentos Dos pontos de alagamentos formados no domingo, 15, seis permaneciam nesta manhã, mas sem interromper o trânsito no local. A maioria dos trechos alagados estava na zona sul da cidade. Dois deles no sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, um perto da Ponte do Morumbi e outro próximo à Avenida Jornalista Roberto Marinho. Outros dois se localizavam na Avenida João Dias e outro na Avenida Guido Caloi. Na zona norte, o ponto de alagamento estava na Avenida Olavo Fontoura.