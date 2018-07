Sol aparece ao longo do dia e chove à tarde na capital paulista

A manhã desta sexta-feira, 27, começou com variação de nebulosidade e sem chuva na capital paulista, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Ao longo do dia, o tempo não muda muito e, entre a tarde e a noite, são esperadas chuvas fortes em forma de pancadas, com possíveis trovoadas e potencial para alagamentos. As máximas chegam aos 31ºC à tarde. O sábado terá muita variação de nuvens com chuvas que se concentram entre a tarde e noite. As temperaturas permanecem estáveis e variam de 18ºC a 30ºC ao longo do dia.