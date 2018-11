Sobrevivente do Legacy critica CPI e PF em blog

O jornalista americano Joe Sharkey, um dos passageiros do jato Legacy que se chocou com um Boeing da Gol em 2006, criticou em seu blog a CPI da crise aérea e a Polícia Federal brasileira pelo que disse serem erros de tradução no relatório sobre o acidente.Sob uma foto em preto e branco de policiais de comédia em cinema mudo que depende muito do relatório prévio da Polícia Federal, foi preparado por pessoas que não têm especialização em aviação, e nenhum conhecimento do que aconteceu na Amazônia em 29 de setembro passado".Segundo o jornalista americano, "estes relatórios são feitos por pessoas que estão desafiando deliberadamente protocolos de aviação internacional que dizem que é impróprio criminalizar um acidente de aviação antes da conclusão das investigações oficiais e profissionais"."Lembre-se, no entanto, que as autoridades no Brasil têm motivo, meios e oportunidade para ajudar a fazer dos pilotos americanos bodes expiatórios."Sharkey cita como exemplo do quão "isso é desonesto e burro (ou ambos)" um "erro de tradução de partes da conversa entre pilotos no gravador da cabine do Legacy 600".No blog, Sharkey disse que uma autorização de um dos pilotos para que o outro fosse buscar seus óculos de sol foi traduzida como uma negativa."No, go ahead", que teria sido, segundo o blog, dito por Joe Lepore, e que significaria que ele não se importava de o colega deixar o posto para buscar os óculos, foi traduzido como "don''t proceed", que indicaria um pedido para que o colega não saísse do lugar, na tradução da Polícia Federal.Segundo ele, o relatório do Congresso exclui a pergunta e cita apenas a sentença "Don''t proceed" como "uma exclamação isolada, dizendo que isto ''revela insegurança'' na operação do avião"."O próprio relatório, pelo que eu ouvi até agora, é uma bagunça convoluta de definições obtusas", diz o blog.O blog de Sharkey também deu a notícia do acidente com o Airbus-320 da TAM no aeroporto de Congonhas, na terça-feira.Ele reproduziu um despacho da agência de notícias Associated Press (AP).Sharkey é um colaborador do jornal americano The New York Times e ficou conhecido após criticar o sistema de controle aéreo brasileiro e a detenção dos pilotos do jato.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.