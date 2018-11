Sobe para 89 número de corpos identificados pelo IML

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública informa que mais duas vítimas do acidente com o Airbus A320 da TAM foram identificados na manhã desta sexta-feira. Com isso, sobe para 89 o número de corpos já identificados pelo Instituto Médico Legal Central de São Paulo, até a manhã desta sexta-feira. Os corpos identificados são os de Lisiane Cirlei da Pieze Schubert e de Marta Maria Franco Laudaris de Almeida. Veja também: Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054