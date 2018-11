Sobe para 87 o número de vítimas reconhecidas pelo IML

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou o corpo de Felipe de Aquino Fratezi, na noite de quinta-feira, 26, com isso, sobe para 87 o número de vítimas do vôo 3054 identificadas pelos peritos. No total, 199 pessoas morreram no acidente, quando o Airbus da TAM se chocou com o prédio da TAM Express, na terça-feira, 17. O número de vítimas do acidente chega a 199: eram 187 pessoas na aeronave, cinco pessoas no solo e outras sete estão desaparecidas. O trabalho de reconhecimento das vítimas do vôo 3054 chega à fase mais difícil. Até a quinta-feira, os corpos eram reconhecidos sem exame de DNA. Agora, a equipe do IML começa a trabalhar nos casos mais complicados. Na tarde de quinta, chegou à cidade o diretor do Instituto Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul, Luiz Figueiredo Martins. Ele levou objetos das vítimas e 55 perfis genéticos de parentes que tiveram sangue coletado em Porto Alegre. Os corpos identificados na quinta - de José Américo Flores Amaral, Rodrigo de Souza Moreale, Enrico Shiohara, Elida Maria Dembinski, Sandro Rogério Schubert, Paula Xavier e Alexandre Rafael de Góes - exigiram o que os legistas chamam de "antropologia", que é o estudo do comportamento das vítimas e a observação de roupas e objetos. Todos os parentes das vítimas foram convidados a assistir slides feitos a partir das imagens captadas pelo circuito interno de TV do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, do embarque do vôo 3054. "Pude ver a roupa que ele usava, mas, aqui, não consegui reconhecer nenhum pertence", disse a psicóloga Adriana Schneider, mulher de Luís Schneider, morto no acidente e cujo corpo ainda não foi identificado. "É o trabalho mais difícil que já tivemos. Muitas vítimas estão calcinadas (transformadas em cinzas)", disse Hideaki Kawata, diretor-geral do IML. "É um cenário dantesco, como nunca vi em 30 anos", disse o presidente do CRM de São Paulo, Henrique Gonçalves. Lista de vítimas identificadas até a manhã desta sexta-feira: Adelaide Helegda Rolim de MouraAlanis Ura Dona AndradeAlexandre Rafael de GóesAna Carolina Santos da CunhaAnderson Luis Falleiro CasselAndré Ura DonaAntônio Carlos Araújo de SouzaCaio Augusto Bueno DalpratCarla FiorattiCarmen Luísa Victória da FonsecaCatilene Maia de OliveiraClaudemir Buzzanelli ArrieroClove Mendonça JúniorDaniela Bahdur Dias PintoDeolinda Magaly Victória da FonsecaDouglas Henrique Outor TeixeiraEdmundo Bernardo Silva SmithElaine Tavares da SilvaElida Maria DembinskiEnrico ShioharaEvelyn Cristine Leo CamposFabiane Conde RuzzanteFabiano Rosito MatosFábio Costa BalsellsFabio Martinho Novakoski FernandesFabíola Ko FreitagFelipe de Aquino FrateziFernando Marques de JesusFernando Volpe EstatoGuilherme Duque de MoraesHelen de Cássia MonteiroHeloisa Helena LopesHeurico Hirochi TomitaInês Maria KleinowskiJoão Francisco CaltabianoJoão Roberto BritoJosé Américo Flores AmaralJosé Antônio Lima da LuzJosé Antônio Rodrigues Santos SilvaJosé Luís Souto PintoJulia de Oliveira CamargoJulio Cesar RedeckerKaren Melissa RamosKátia da Luz EscobarLina Barbosa CassolLuiz Antônio Rodrigues da LuzMara Aline Pereira da SilvaMarcello Rodrigues PalmieriMarcelo Carlos StelzerMárcio Rogério AndradeMarcos Antônio Leme CurtiMarcos Dias StepanskyMaria de Fátima SantiagoMariana Suzuki SellMelissa UraMichele Dias MirandaMireile Franciane BettiolMirtes Tomie SudaNelly Elly PriebeNelson WiebbellingOsvaldo Luiz de SouzaPaula Masseran de Arruda XavierPaulo de Tarso Dresch da Silveira.Paulo Rogério Amoretty SouzaPedro Augusto Linhares CaltabianoPeter Max FinzschRafaella Bueno DalpratRaquel Soares WarmlingRenan Klug RibeiroRenata de Oliveira GonçalvesRicardo Percy TazoeRichard de Salles CanfieldRoberto GaviolliRoberto Ilson Weiss JuniorRodrigo de Souza MorealeRodrigo Prado de AlmeidaRosangela Maria de Ávila SeveroRubem WithaeuperSandro Rogério SchubertSilvânia Regina de Ávila AlvesSimone Lacerda WestruppSônia Maria MachadoThiago Domingos da SilvaValdemarina Bidone de Azevedo e SouzaValdir Cordeiro de MoraesVitacir PaludoZenilda Otília dos Santos(Colaboraram Sérgio Duran, Rodrigo Brancatelli e Fabiana Leite.)