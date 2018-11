Sobe para 86 o número de vítimas identificadas pelo IML

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou mais três vítimas do acidente com o Airbus A-320 da TAM na tarde desta quinta-feira, 26. Paula Masseran de Arruda Xavier, Rodrigo de Souza Moreale e Sandro Rogério Schubert foram identificados pelos peritos. Com isso, sobe para 85 o número de vítimas reconhecidas. O número de vítimas do acidente chega a 199: eram 187 pessoas na aeronave, cinco pessoas no solo e outras sete estão desaparecidas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou nesta tarde que o número total de vítimas é 199 e não 200, conforme o informado pelo Boletim de Ocorrência 6179, registrado no 27º Distrito Policial do Campo Belo. Segundo a SSP, Aldenis Pedro de Lima, que seria um dos passageiros da aeronave, não embarcou. Abaixo, os nomes das vítimas já identificadas: Adelaide Helegda Rolim de Moura Alanis Ura Dona Andrade Alexandre Rafael de Góes Ana Carolina Santos da Cunha Anderson Luis Falleiro Cassel André Ura Dona Antônio Carlos Araújo de Souza Caio Augusto Bueno Dalprat Carla Fioratti Carmen Luísa Victória da Fonseca Catilene Maia de Oliveira Claudemir Buzzanelli Arriero Clove Mendonça Júnior Daniela Bahdur Dias Pinto Deolinda Magaly Victória da Fonseca Douglas Henrique Outor Teixeira Edmundo Bernardo Silva Smith Elaine Tavares da Silva Elida Maria Dembinski Enrico Shiohara Evelyn Cristine Leo Campos Fabiane Conde Ruzzante Fabiano Rosito Matos Fábio Costa Balsells Fabio Martinho Novakoski Fernandes Fabíola Ko Freitag Fernando Marques de Jesus Fernando Volpe Estato Guilherme Duque de Moraes Helen de Cássia Monteiro Heloisa Helena Lopes Heurico Hirochi Tomita Inês Maria Kleinowski João Francisco Caltabiano João Roberto Brito José Américo Flores Amaral José Antônio Lima da Luz José Antônio Rodrigues Santos Silva José Luís Souto Pinto Julia de Oliveira Camargo Julio Cesar Redecker Karen Melissa Ramos Kátia da Luz Escobar Lina Barbosa Cassol Luiz Antônio Rodrigues da Luz Mara Aline Pereira da Silva Marcello Rodrigues Palmieri Marcelo Carlos Stelzer Márcio Rogério Andrade Marcos Antônio Leme Curti Marcos Dias Stepansky Maria de Fátima Santiago Mariana Suzuki Sell Melissa Ura Michele Dias Miranda Mireile Franciane Bettiol Mirtes Tomie Suda Nelly Elly Priebe Nelson Wiebbelling Osvaldo Luiz de Souza Paula Masseran de Arruda Xavier Paulo de Tarso Dresch da Silveira. Paulo Rogério Amoretty Souza Pedro Augusto Linhares Caltabiano Peter Max Finzsch Rafaella Bueno Dalprat Raquel Soares Warmling Renan Klug Ribeiro Renata de Oliveira Gonçalves Ricardo Percy Tazoe Richard de Salles Canfield Roberto Gaviolli Roberto Ilson Weiss Junior Rodrigo de Souza Moreale Rodrigo Prado de Almeida Rosangela Maria de Ávila Severo Rubem Withaeuper Sandro Rogério Schubert Silvânia Regina de Ávila Alves Simone Lacerda Westrupp Sônia Maria Machado Thiago Domingos da Silva Valdemarina Bidone de Azevedo e Souza Valdir Cordeiro de Moraes Vitacir Paludo Zenilda Otília dos Santos