Sobe para 78 o número de vítimas identificadas pelo IML

O número de vítimas identificadas pelo Instituto Médico Legal chegou a 78,nesta quarta-feira, 25, com a identificação de Clove Mendonça Júnior e Sônia Maria Machado. Foram coletadas mais 22 amostras de sangue dos parentes para análise de DNA, totalizando 144. São consideradas vítimas do acidente 199 pessoas: 187 passageiros, cinco pessoas no solo e outras sete estão desaparecidas. Mais dois corpos de vítimas do vôo 3054 foram identificados na manhã desta quarta-feira, 25.O marido de Kátia Escobar,identificada nesta quarta, Eurípedes Conceição, deve ser ouvido pela CPI do Apagão Aéreo ainda nesta quarta-feira. Conceição é o porta-voz dos familiares das vítimas do maior acidente aéreo do País e pede mais agilidade dos médicos no reconhecimento dos corpos. Legista para ajuda Um legista do Amazonas chega nesta quarta-feira, 25, em São Paulo, para auxiliar nos trabalhos de reconhecimento de corpos do acidente do vôo 3054 da TAM no Instituto Médico Legal. O médico do IML de Manaus, Antônio Arcanjo, foi enviado a pedido da secretária de segurança de São Paulo, para reforçar a equipe que trabalha desde o dia seguinte ao acidente. Segundo a secretaria, além de ajudar nos trabalhos de identificação dos corpos, o médico vai ser um "articulador" do Estado: no caso de algum parente de vítimas precisar de documentação em Manaus, eles podem solicitar ao médico. O Laboratório de Genética Forense, da Polícia Civil do Amazonas, foi autorizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) a recolher amostras de sangue dos familiares dos mortos no acidente para ajudar no reconhecimento dos cadáveres, segundo a secretaria de Segurança. A medida tem o objetivo de desafogar os trabalhos do IML paulistano.Havia três passageiros do 3054 residentes em Manaus, o empresário Gabriel Correia Pedrosa Júnior, de 26 anos, e mãe e filho, Jamile e Levi Ponce de Leão, de 21 anos e 1 ano e oito meses respectivamente. Nenhum dos três corpos foi localizado nos escombros do prédio da TAM atingido pelo Boeing.Abaixo, as vítimas já identificadas: Adelaide Helegda Rolim de MouraAlanis Ura Dona AndradeAna Carolina Santos da CunhaAnderson Luis Falleiro CasselAndré Ura DonaAntônio Carlos Araújo de SouzaCaio Augusto Bueno DalpratCarla FiorattiCarmen Luísa Victória da FonsecaCatilene Maia de OliveiraClaudemir Buzzanelli ArrieroClove Mendonça JúniorDaniela Bahdur Dias PintoDeolinda Magaly Victória da FonsecaDouglas Henrique Outor TeixeiraEdmundo Bernardo Silva SmithElaine Tavares da SilvaEvelyn Cristine Leo CamposFabiane Conde RuzzanteFabiano Rosito MatosFábio Costa BalsellsFabio Martinho Novakoski FernandesFabíola Ko FreitagFernando Marques de JesusFernando Volpe EstatoGuilherme Duque de MoraesHelen de Cássia MonteiroHeloisa Helena LopesHeurico Hirochi TomitaInês Maria KleinowskiJoão Francisco CaltabianoJoão Roberto BritoJosé Antônio Lima da LuzJosé Antônio Rodrigues Santos SilvaJosé Luís Souto PintoJulia de Oliveira CamargoJulio Cesar RedeckerKaren Melissa RamosKátia da Luz EscobarLina Barbosa CassolLuiz Antônio Rodrigues da LuzMara Aline Pereira da SilvaMarcello Rodrigues PalmieriMarcelo Carlos StelzerMárcio Rogério AndradeMarcos Antônio Leme CurtiMarcos Dias StepanskyMaria de Fátima SantiagoMariana Suzuki SellMelissa UraMichele Dias MirandaMireile Franciane BettiolMirtes Tomie SudaNelly Elly PriebeNelson WiebbellingOsvaldo Luiz de SouzaPaulo de Tarso Dresch da Silveira.Paulo Rogério Amoretty SouzaPedro Augusto Linhares CaltabianoPeter Max FinzschRafaella Bueno DalpratRaquel Soares WarmlingRenan Klug RibeiroRenata de Oliveira GonçalvesRicardo Percy TazoeRichard de Salles CanfieldRoberto GaviolliRoberto Ilson Weiss JuniorRodrigo Prado de AlmeidaRosangela Maria de Avila SeveroRubem WithaeuperSilvânia Regina de Ávila AlvesSimone Lacerda WestruppSônia Maria MachadoValdemarina Bidone de Azevedo e SouzaValdir Cordeiro de MoraesVitacir PaludoZenilda Otília dos Santos