Sobe para 63 números de vítimas do vôo 3054 identificadas

Na madrugada desta segunda-feira, 23, o Instituto Médico Legal (IML) identificou mais duas vítimas do acidente com o vôo 3054. Os corpos de Adelaide Helegda Rolim de Moura e Mariana Suzuki Sell foram identificados. Com isso, sobe para 63 o número de vítimas identificadas pelos peritos do IML desde o acidente com o Airbus da TAM, na última terça-feira, 17. O IML decidiu que não vai mais divulgar o número de sacolas com fragmentos que eventualmente forem retirados do local do acidente, no Aeroporto de Congonhas, e chegarem ao local. Isso porque corre-se o risco de computar esses fragmentos como possíveis vítimas, sendo que elas já podem ter sido anteriormente confirmadas e identificadas.