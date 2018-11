Sobe para 116 o número de vítimas identificadas pelo IML

O Instituto Médico Legal Central de São Paulo (IML) reconheceu mais uma vítima do acidente com o avião da TAM na manhã desta terça-feira, 31, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Com isso subiu para 116 o número de corpos com identidade conhecida. O acidente com o vôo 3054 da TAM, no dia 17 de julho, deixou 199 mortos. Quem são as vítimas do vôo 3054 Os legistas identificaram Luiz Baruffaldi, que era gerente de serviços financeiros da área de serviços compartilhados do Grupo Gerdau. Ele tinha 56 anos, era casado, e estava viajando a São Paulo para tratar de negócios. Lista de vítimas identificadas pelo IML até a tarde desta terça: 1. Adelaide Helegda Rolim de Moura 2. Adrien Bisson 3. Alanis Ura Dona Andrade 4. Alejandro Guilhermo Camozzi 5. Alexandre Rafael de Góes 6. Aline Monteiro Castigio 7. Álvaro Alexandro da Rocha Pinto Breguez 8. Ana Carolina Santos da Cunha 9. Anderson Luis Falleiro Cassel 10. André Ura Dona 11. Antônio Carlos Araújo de Souza 12. Arthur Souto Maior de Queiroz 13. Bruna de Villi Chaccur 14. Caio Augusto Bueno Dalprat 15. Carla Fioratti 16. Carmen Luísa Victória da Fonseca 17. Cássia Negretto 18. Catilene Maia de Oliveira 19. Claudemir Buzzanelli Arriero 20. Clove Mendonça Júnior 21. Daniela Bahdur Dias Pinto 22. Deolinda Magaly Victória da Fonseca 23. Diego Casagrande Salcedo 24. Douglas Henrique Outor Teixeira 25. Edmundo Bernardo Silva Smith 26. Eduardo Mancia 27. Elaine Tavares da Silva 28. Elcita da Silva Ramos 29. Elida Maria Dembinski 30. Enrico Shiohara 31. Esio Siqueira Freitas 32. Evelyn Cristine Leo Campos 33. Fabiane Conde Ruzzante 34. Fabiano Rosito Matos 35. Fábio Costa Balsells 36. Fabio Martinho Novakoski Fernandes 37. Fabíola Ko Freitag 38. Felipe de Aquino Fratezi 39. Fernando Marques de Jesus 40. Fernando Volpe Estato 41. Gabriel Correa Pedrosa 42. Gilmar Tenório Rocha 43. Guilherme Duque de Moraes 44. Gottfried Taglöner 45. Helen de Cássia Monteiro 46. Heloisa Helena Lopes 47. Heurico Hirochi Tomita 48. Inês Maria Kleinowski 49. Jaqueline Cardozo Dias 50. João Francisco Caltabiano 51. João Roberto Brito 52. João Valmir Lemes Souza 53. José Américo Flores Amaral 54. José Antônio Lima da Luz 55. José Antônio Rodrigues Santos Silva 56. José Carlos de Oliveira 57. José Luís Souto Pinto 58. Julia de Oliveira Camargo 59. Julia Elizabete Caballero Gomes 60. Julio Cesar Redecker 61. Karen Melissa Ramos 62. Kátia da Luz Escobar 63. Lina Barbosa Cassol 64. Lisiane Cirlei da Pieve Schubert 65. Luiz Antônio Rodrigues da Luz 66. Luiz Baruffaldi 67. Mara Aline Pereira da Silva 68. Marcello Rodrigues Palmieri 69. Marcelo Carlos Stelzer 70. Marcelo Peres Marthe 71. Márcio Rogério Andrade 72. Marco Antonio da Silva 73. Marcos Antônio Leme Curti 74. Marcos Dias Stepansky 75. Maria de Fátima Santiago 76. Maria Isabel Caballero Gomes 77. Mariana Suzuki Sell 78. Marta Maria Franco Laudares de Almeida 79. Melissa Ura 80. Michele Dias Miranda 81. Mireile Franciane Bettiol 82. Mirtes Tomie Suda 83. Nelly Elly Priebe 84. Nelson Wiebbelling 85. Osvaldo Luiz de Souza 86. Patrícia Hauschild 87. Paula Masseran de Arruda Xavier 88. Paulo de Tarso Dresch da Silveira 89. Paulo Rogério Amoretty Souza 90. Pedro Augusto Linhares Caltabiano 91. Peter Max Finzsch 92. Rafaella Bueno Dalprat 93. Raquel Soares Warmling 94. Renan Klug Ribeiro 95. Renata de Oliveira Gonçalves 96. Renato Garcia Ribeiro 97. Ricardo Percy Tazoe 98. Richard de Salles Canfield 99. Roberto Gaviolli 100. Roberto Ilson Weiss Junior 101. Rodrigo de Souza Moreale 102. Rodrigo Prado de Almeida 103. Rogério Norio Sato 104. Rosangela Maria de Ávila Severo 105. Rubem Withaeuper 106. Sandro Rogério Schubert 107. Silvânia Regina de Ávila Alves 108. Simone Lacerda Westrupp 109. Sônia Maria Machado 110. Thiago Domingos da Silva 111. Valdemarina Bidone de Azevedo e Souza 112. Valdir Cordeiro de Moraes 113. Vanda Ueda 114. Vinícius Costa Coelho 115. Vitacir Paludo 116. Zenilda Otília dos Santos