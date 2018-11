Sobe para 114 o número de vítimas do vôo 3054 identificadas

Legistas do Instituto Médico Legar (IML) identificaram no fim da tarde desta segunda-feira, 30, os corpos de mais duas vítimas do vôo 3054, no qual 199 pessoas morreram. Quem são as vítimas do vôo 3054 Foram identificadas Julia Elizabete Caballero Gomes e Maria Isabel Caballero Gomes. Com isso, o número de vítimas identificadas sobe para 114. Horas antes, o IML havia informado que os corpos de Vanda Ueda e Patrícia Hauschild também tinham sido identificados.