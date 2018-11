Sobe para 112 o número de vítimas do vôo 3054 identificadas

O Instituto Médico Legal Central de São Paulo (IML) identificou na tarde desta segunda-feira (30) mais duas vítimas do acidente com o avião da TAM. Com isso, sobe para 112 o número de corpos reconhecidos. Quem são as vítimas do vôo 3054 Os corpos identificados desta segunda-feira, 30, são de Vanda Ueda, geóloga de 42 anos e pesquisadora do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Patrícia Hauschild, 30 anos, que morava em São Paulo e era comissária de vôo da companhia desde 2000.