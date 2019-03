Sob chuva, Império da Casa Verde traz magia do cinema para avenida

SÃO PAULO - Segunda a desfilar no carnaval 2019 de São Paulo, a Império da Casa Verde leva para a avenida a magia do cinema sob chuva fina que cai no Anhembi. Em um dos carros alegóricos, há um telão onde passam trechos de cenas cinematográficas em preto e branco, com direito a teatralização dos integrantes que imitam cenas de filmes.

O samba-enredo, "O Império Contra-Ataca", faz alusão à saga clássica Star Wars, tendo na bateria o vilão Darth Vader como fantasia. O primeiro carro alegórico é de um tigre azul de asas abertas, que de tão compridas quase alcançam as arquibancadas.

No sambódromo, a proposta da 'Tigre' - o mascote da Império - é colorir a pista de referências cinematográficas, como Cantando na chuva, onde a ala samba na avenia segurando guardas-chuva. No grupo que faz referência a Alice no País das Maravilhas, naipes de baralho, como a Rainha de Copas. Outro grupo . Os sambistas cantam com a estatueta do Oscar.

Mais cinco escolas desfilarão nos 500 metros de avenida do Anhembi nesta madrugada. As outras sete do Grupo Especial se apresentam a partir da noite deste sábado, 2.