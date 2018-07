Sexta terá vias do centro de SP fechadas para veículos

SÃO PAULO - Nesta sexta-feira, 27, algumas vias do centro de São Paulo permanecerão fechadas para trânsito de veículos das 6h às 18h. A medida integra a iniciativa "Sexta Sem Carro" e visa, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a "incentivar o debate sobre o uso do veículo na cidade, além de estimular o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta".

Vias como o Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura, e as imediações da Praça da Sé estarão fechadas, por exemplo (veja a lista completa ao fim da matéria). A primeira edição do programa pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aconteceu em setembro de 2017, durante a Semana da Mobilidade.

No Sexta Sem Carro, somente ônibus, táxis, veículos escolares, bicicletas e carros que possuem cartões do idoso e pessoas com deficiência (Defis) podem circular em toda a extensão das seguintes vias: Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e num trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista). "A região central foi escolhida pela SMT por possuir uma vasta opção de transporte público, como estações de Metrô e diferentes linhas de ônibus", informou a secretaria.

A ativação do Sexta Sem Carro não altera a circulação de linhas de ônibus, uma vez que o tráfego desse tipo de veículo e de táxis nas vias bloqueadas é permitido, acrescentou a pasta.

Onde ocorrerão bloqueios

- Praça da Sé com Rua Venceslau Brás;

- Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto;

- Rua Coronel Xavier de Toledo com Viaduto do Chá;

- Rua Florêncio de Abreu com Ladeira da Constituição.

Quais são as vias de alternativa

- Sentido Praça da Sé / Praça Ramos de Azevedo: Rua Senador Feijó, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Rua Coronel Xavier de Toledo e Praça Ramos de Azevedo.

- Sentido Praça Ramos de Azevedo / Praça da Sé: Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás e Praça da Sé.