'Sexta sem carro' fecha ruas do Centro Histórico de São Paulo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que fecha, das 6h00 às 18h00, nesta sexta-feira, 12, algumas vias do Centro Histórico de São Paulo para carros e motos particulares.

Somente ônibus, táxis, veículos escolares e bicicletas poderão circular em toda a extensão da Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e em trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista).

A ação integra o programa “Sexta sem Carro” da Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT). Em janeiro, a operação ocorre nesta sexta e também no dia 26. Segundo a CET, a iniciativa busca incentivar o debate sobre o uso de veículos na cidade e estimular o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta.

A primeira vez que a ação aconteceu foi no “Dia Mundial Sem Carro”, em 22 de setembro de 2017. A CET colocou faixas na região alertando para os bloqueios.

Bloqueios

• Praça da Sé com Rua Venceslau Brás;

• Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto;

• Rua Coronel Xavier de Toledo com Viaduto do Chá;

• Rua Florêncio de Abreu com Ladeira da Constituição.

Confira alternativas para adaptar seu caminho:

Sentido Praça da Sé / Praça Ramos de Azevedo: Rua Senador Feijó, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Rua Coronel Xavier de Toledo e Praça Ramos de Azevedo.

Sentido Praça Ramos de Azevedo / Praça da Sé: Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás e Praça da Sé.

Rodízio. A Secretaria informou também que o rodízio municipal de veículos será retomado na segunda-feira, 15. Nesse dia o rodízio vale para os veículos com placas final 1 e 2. Segundo a SMT, a volta da restrição é necessária por conta do aumento do fluxo de veículos na cidade e fim das férias escolares.

O rodízio ocorre em dias úteis, nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h. Não há rodízio aos sábados, domingos e feriados.