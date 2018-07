Sexta-feira será de sol com chuvas à tarde em São Paulo

A sexta-feira, 6, na capital paulista, será de muito sol com pancadas isoladas no fim da tarde, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A manhã começou com céu nublado mas no dia é esperado céu com poucas nuvens e temperaturas em elevação, sendo que a máxima para o dia de hoje corresponde a 30ºC. Devido às altas temperaturas e a umidade do ar elevada podem ocorrem pancadas de chuva entre o fim da tarde e início da noite, inclusive com a possibilidade de se formarem pontos de maior intensidade que venham a trazer transtornos para a população. Para os próximos dias as condições do dia de hoje devem se manter, com céu pouco nublado, temperaturas em elevação e pancadas de chuva entre o final da tarde e início da noite. As máximas devem variar entre os 31ºC. No domingo, deve chover no fim da tarde, com a aproximação de uma nova frente fria.