Sete cidades do interior de São Paulo registram recorde de calor neste sábado

A frente fria que derrubou a temperatura neste sábado, 3, na cidade de São Paulo não se estendeu para todo o Estado. Ao todo, sete cidades do interior bateram recordes históricos de calor, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O calor deve retornar à capital paulista no início da próxima semana.

Leia Também Calor dá trégua na cidade de São Paulo e temperatura não deve passar de 26ºC no fim de semana

De acordo com boletim do Inmet, as cidades de São Carlos, São Simão, Votuporanga, Ituverava, Pradópolis, Dracena e Rancharia viram neste sábado a temperatura mais elevada de toda a série histórica em cada uma dessas cidades. A onda recente de calor foi responsável por novos recordes nos últimos dias também em Catanduva, Jales, Lins, Ibitinga, Bauru, Presidente Prudente, Itapeva, Iperó, Iguape, Registro e São Sebastião.

Neste sábado, a maior marca foi registrada em Votuporanga, cidade situada a mais de 500 quilômetros de distância da capital, onde os termômetros marcaram 42,1ºC. É a temperatura mais elevada desde o início das medições no município, em 2007. Levando em consideração registros de toda a última semana, a marca mais elevada foi notada em Registro, a 200 quilômetros da capital, onde na sexta-feira, 2, a máxima foi de 42,8ºC.

Os 42,8ºC representam a segunda maior temperatura de todo o Estado de São Paulo na série histórica. A marca só fica atrás dos 43ºC em Iguape registrados em 3 de fevereiro de 1933.

Cidades de São Paulo que registraram recorde de calor neste sábado, 3

São Carlos -> 38ºC (Recorde anterior: 37,9ºC em 19 de outubro de 2014) São Simão -> 40,5ºC (Recorde anterior: 40,3ºC em 16 de outubro de 2014) Votuporanga -> 42,1ºC (Recorde anterior: 41,2ºC em 30 de outubro de 2012) Ituverava -> 41,4ºC (Recorde anterior: 40,8ºC em 15 de outubro de 2014) Pradópolis -> 40,9ºC (Recorde anterior: 40,2ºC em 14 de outubro de 2014) Dracena -> 41,9ºC (Recorde anterior: 39,1ºC em 18 de outubro de 2019) Rancharia -> 41ºC (Recorde anterior: 40ºC em 17 de outubro de 2014)

Calor continua intenso no Centro-Oeste

O Mato Grosso do Sul teve o seu quarto dia consecutivo com máximas acima dos 43ºC. Neste sábado, 43,7ºC foram registrados em Água Clara. “Em Campo Grande a temperatura passou novamente dos quarenta graus, sendo a terceira vez que isso acontece dentro dos últimos cinco dias. O dia fechou hoje com máxima de 40,2 °C na capital do MS”, informou em nota o Inmet.