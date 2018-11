Serra pedirá redução do volume de vôos em Congonhas

O governador de São Paulo, José Serra, afirmou nesta quarta-feira, 18, que Estado pedirá ao governo federal a redução do volume de vôos no Aeroporto de Congonhas, o mais movimentado do País. "Sem dúvida, nós faremos isso. A curto prazo, tem de reduzir o tráfego... A médio prazo, tem de pensar em outros aeroportos", disse. O governador disse também que vai investigar se houve homicídio culposo na tragédia com o avião da TAM, que resultou na morte de 190 pessoas e já e considerado o pior acidente da história da aviação brasileira. Veja também: Lista das 186 vítimas do acidente O local do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Os piores desastres aéreos do BrasilA cronologia dos acidentes em Congonhas Conheça o Airbus A320Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe O governador continou suas críticas sobre Congonhas: "Já há muito tempo se fez a análise de que Congonhas é um aeroporto inadequado, pela sua localização". "É um aeroporto que tem um problema estrutural, não para funcionar, mas para funcionar nesta escala", disse Serra ao citar um aumento de 40% no tráfego do local nos últimos anos, passando de 12 milhões para 18 milhões de passageiros ao ano. Serra afirmou que veio ao aeroporto esta tarde para prestar solidariedade às famílias. O tucano deixou claro que, apesar de o sistema de aviação ser de responsabilidade do governo federal, Estado e município também se preocupam com a segurança da população e estão presentes lá para ajudar. Sobre a reabertura da pista um dia após o acidente, Serra criticou a decisão da Anac e disse que, se dependesse dele, continuaria fechada. O governador afirmou também que a gravação da Infraero, que mostra a tentativa de pouso do avião antes do acidente, "não permite uma análise muito rigorosa" por ser dividida em três partes. Serra aproveitou a ocasião para elogiar a atuação dos bombeiros e da equipe do IML.(Com Maurício Savarese, da Reuters)