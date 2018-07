Serenata ao vivo ganha versão "app"

SÃO PAULO - A serenata é executada com emoção por cantores e músicos. Mas, do outro lado, a homenageada não ouve da janela de casa, mas por uma mensagem de áudio do WhatsApp . Esse foi um dos presentes que a empresária Estela Plácido, de 63 anos, ganhou de aniversário no dia 3. Ela já havia recebido serenatas ao vivo pelo menos três vezes em datas especiais. Neste ano, foi a vez de conhecer a versão via app.

“É maravilhoso, lindo, porque a música é a forma mais antiga de expressar um sentimento. Achei que era um Parabéns pra você e não imaginava que era uma serenata personalizada, falando de mim, da minha vida. Já recebi (a serenata) pessoalmente e dei de presente algumas vezes”, conta Estela.

Além da opção ao vivo, as empresas que oferecem o serviço já tinham uma versão por telefone, cantada assim que a pessoa atendia a ligação, mas começaram a apostar no WhatsApp ao perceber que os clientes queriam guardar a mensagem como recordação. O preço varia de R$ 100 a R$ 150. No modelo tradicional, pessoalmente, o valor pode ser a partir de R$ 380, com um grupo musical menor, e pode chegar a R$ 1 mil – para uma apresentação de uma hora.

Um dos grupos mais tradicionais entre os que fazem serenata, o Trovadores Urbanos aderiu a essa opção em fevereiro e tem feito cerca de 50 serenatas por mês pelo aplicativo. “A gente percebeu que tem mercado para isso, principalmente para pessoas que já deram todos os tipos de presente. Não é igual a uma serenata ao vivo, como receber na janela, que é mais completa e especial, mas é divertido e personalizado”, diz Maida Novaes, fundadora do grupo, que atua no ramo há 28 anos.

O processo de gravação da serenata é simples, feito com o celular e sem estúdio, mas não deixa de lado o cuidado para que o material seja exclusivo. “A emoção é construída. Pegamos todas as informações sobre o homenageado, mandando um questionário com perguntas para quem vai dar de presente.”

Foi após o pedido de um cliente, em 2017, que a Casa da Serenata começou a oferecer o serviço. “A serenata tem certo alcance físico em São Paulo e já fizemos no interior, mas há pessoas fora desse alcance. Vimos os detalhes desse novo formato e pensamos que é interessante a pessoa poder guardar. Depois disso, percebemos que as pessoas estão dando preferência a ter o áudio gravado, porque ficam com essa recordação”, conta Ronaldo Murauskas, cantor e sócio da empresa, em atividade há 12 anos.

O áudio pode chegar a seis minutos, somando a canção e a mensagem lida ao final. Como garantir que a pessoa presenteada vai abrir o arquivo? “Enviamos mensagem nos apresentando. Quem faz a apresentação da serenata é a Neide (Jôssy, sócia da empresa e mulher de Murauskas). Gravamos no celular uma pequena apresentação dela falando, ela canta e, depois, lê uma mensagem. A duração varia de acordo com a mensagem e com a música.”

Vídeo. Músico e proprietário da Surpresa Serenatas, Everton Lacerda começou a oferecer o serviço há quatro anos. “A gravação é feita com celular. Colocamos pedestal, fazemos um teste para ficar bom, ajustamos a altura do telefone e gravamos. Se a pessoa quiser o vídeo, podemos mandar. Para o futuro, pensamos em montar um cenário com banners com temas, com iluminação.” Nesse período, diz ele, foram enviadas 70 serenatas pelo app. “Por WhatsApp, ainda é novo, mas sai mais barato.”

O Trovadores Urbanos também planeja começar a oferecer as serenatas em vídeo. “Para vídeo, precisamos de luz boa, maquiagem, figurino. Isso envolve outros valores, mas a gente também está pensando em se organizar para gravar com imagem”, afirma Maida.