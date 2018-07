Sepultamentos voltam a ocorrer normalmente Ontem, os funcionários do Serviço Funerário Municipal trabalharam normalmente, após uma paralisação que durou quatro dias. No Cemitério da Saudade, na região de São Miguel, zona leste, o número de sepultamentos foi até duas vezes menor do que o habitual. Amanhã, a categoria volta a reunir-se para discutir a greve. A Prefeitura diz estar preparada para nova interrupção nos serviços.