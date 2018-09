Semana começa com temperaturas mais amenas, diz previsão do Inmet

SÃO PAULO - Após o final de semana quente, uma frente fria deve deixar as temperaturas mais amenas já a partir deste domingo, 2, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Chuvas estão previstas para as regiões sul e oeste do Estado.

Nesta segunda-feira, 3, há previsão de chuva e queda da temperatura ao longo do dia. Na capital, as temperaturas devem ficar entre 14 °C e 22 °C. Na terça, podem ocorrer chuvas isoladas e tempo nublado com temperaturas entre 11 °C e 17 °C.

A partir de quarta, os dias devem ficar mais claros, mas com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. Na capital, as manhãs serão frias, com temperaturas que vão variar entre 6 °C e 8 °C na quarta e na quinta. As máximas serão de 20 °C na quarta e 25 °C na quinta.

"As temperaturas da tarde sobem mais significativamente depois de um amanhecer muito frio e com umidade do ar baixa no Estado, exceto no litoral, onde o transporte de umidade proveniente do oceano mantém o tempo com maior nebulosidade", informa a nota do Inmet.

Inverno

O inverno teve início no dia 21 de junho e se estenderá até o dia 22 deste mês. A estação costuma ser marcada por um período menos chuvoso, entradas de massas de ar frio e eventos de veranico, com registros de temperaturas mais elevadas e baixa umidade do ar.