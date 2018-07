Semana começa com recorde de congestionamento em SP

A semana começou com recorde de congestionamento do ano, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Foram registrados às 8 horas desta segunda-feira, 09, 91 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito carregado, a maioria na zona sul de São Paulo, que acumulava 31 quilômetros de pontos engarrafados. O recorde havia sido marcado por duas vezes na semana passada, no período das 9 horas. No dia 4, quando a lentidão chegou a 76 quilômetros, e no dia 6, com 88 quilômetros de congestionamento. De acordo com a CET, este índice deve aumentar ao longo da manhã. Árvores Entre as mais de 30 árvores que caíram neste domingo, 08, por conta das fortes chuvas que atingiram a Capital durante a tarde, duas delas ainda atrapalhavam o trânsito, segundo a CET. Uma delas ocupava totalmente a pista sentido Centro da Avenida Morumbi, próximo ao colégio Pio XII. Outra árvore ocupava uma faixa da esquerda, na Avenida Brasil, no sentido Centro, na altura do número 700. Acidentes Dois acidentes causaram a morte de duas pessoas na madrugada desta segunda. Um carro bateu em um poste, por volta da 1h30, na Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo, junto com a Avenida Salim Farah Maluf. Outras duas pessoas ficaram feridas. Por volta das 7 horas, um motociclista morreu após uma colisão com um carro, na Avenida Guarapiranga. Um caminhão baú, transportando frango, tombou na madrugada de hoje, na pista expressa da Marginal do Tietê, próximo da Ponte do Limão. O veículo começou a ser destombado por volta das 7h30, ocupando dois faixas da via, no sentido Ayrton Senna. Piores trechos congestionados - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Marginal Pinheiros e Viaduto Aliomar Baleeiro, com 7.100 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pistas local e expressa entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Marginal Pinheiros e Viaduto Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Américo Brasiliense - Avenida Ibirapuera: sentido Centro, entre Avenidas Indianópolis e Bandeirantes Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Taborda Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pistas local e expressa entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Aclamado Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Rua dos Patriotas e Leais Paulistanos - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Rua Haddock Lobo Alameda Pamplona