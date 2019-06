Semana começa chuvosa em SP e complica trânsito

SÃO PAULO - A semana começou chuvosa na cidade de São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) chegou a decretar estado de atenção para alagamentos em toda a capital nesta segunda-feira, 3. Por volta das 9h, ele foi encerrado.

O órgão alertou para possibilidade de deslizamentos em razão do solo encharcado em terrenos e encostas.

As chuvas foram causadas por áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria, de acordo com o CGE. A segunda-feira deve seguir com tempo fechado e chuvoso. No fim da tarde, a sensação de frio aumentará e haverá garoa. A temperatura não deve passar dos 19ºC na capital paulista.

A cidade registrava apenas três pontos de alagamento, todos transitáveis, na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros reportou, até às 6h20, a queda de uma árvore e um desabamento.

Com relação ao trânsito, às 9h10 a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a zona oeste era a mais congestionada, com 31 km de lentidão, seguida pela zona sul, com 22 km.

04:55 Chuva intensa na Capital e em Sao Bernardo. Tem raios e ventos. Atinge areas proximas. Nao enfrente alagamentos. Busque abrigo. Como proceder: https://t.co/Zc3dpSd3Aq #DefesaCivilProtegeVoce pic.twitter.com/xol5NKtn2Y — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) June 3, 2019

Previsão para próximos dias

Na terça-feira, o sistema frontal deve se afastar, mas o vento frio e úmido mantém a temperatura baixa e a sensação de frio. O céu ficará encoberto e haverá garoa. As temperaturas devem ser mínima 13ºC e máxima de 18ºC.

Na quarta, o sol retorna entre nuvens, mas a sensação geral ainda deve ser de frio. As temperaturas variam entre mínimas de 12°C e máximas de 21°C. Não há previsão de chuvas significativas.