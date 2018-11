Sem energia, Linha 2-Verde do Metrô para de circular por uma hora

SÃO PAULO - A Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo parou de circular por um hora na tarde desta segunda-feira, 26. De acordo com a Companhia do Metropolitano, que gere a rede, o problema, que começou por volta das 17 horas, ocorreu em razão da falta de energia elétrica. A situação afetou também a circulação de trens da Linha 1-Azul e 3-Vermelha, que tiveram a velocidade reduzida. Às 18h20, a situação começou a se normalizar.

#metrosp Devido à falta de energia elétrica, os trens não estão circulando na Linha 2-Verde. Linhas 1-Azul e 3-Vermelha estão com velocidade reduzida devido a esta ocorrência. Manutenção atuando para solucionar a falha. Para sua segurança, siga a orientação dos funcionários — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 26 de novembro de 2018

O problema ocorreu durante o horário em que o metrô reúne o maior número de passageiros. Os usuários tiveram de deixar os veículos e as estações em busca de alternativas no retorno para casa. Em comunicado, a companhia disse que houve uma "falha no sistema elétrico" que paralisou todas as 14 estações, da Vila Prudente à Vila Madalena.

Às 18h28, o metrô informou que a circulação estava sendo gradativamente retomada entre as estações Vila Madalena e Paraíso. Às 18h46, toda a Linha 2-Verde começou a circular em velocidade reduzida, mas passageiros reclamavam que encontravam estações com os acessos fechados.

Nesse horário, a Linha 3-Vermelha já havia voltado a circular normalmente, enquanto a Linha 1-Azul ainda tinha velocidade reduzida e maior tempo de parada.

#metrosp Circulação de trens está sendo retomada gradativamente entre as estações Vila Madalena e Paraíso na Linha 2-Verde — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 26 de novembro de 2018

Nas redes sociais, passageiros relataram o problema e gravaram o momento em que trens foram esvaziados. Nas imediações da estação Consolação, na Avenida Paulista, centenas procuravam alternativa de transporte. Na estação Chácara Klabin, passageiros sentaram no chão no aguardo da normalização do serviço.

#metrosp Os trens estão circulando com velocidade reduzida na Linha 2-Verde. Por questões de segurança, o acesso às estações está com restrição. Linha 1-Azul também opera com velocidade reduzida devido à ocorrência na Linha 2 — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 26 de novembro de 2018

Em nota, a Companhia do Metropolitano disse que "a paralisação ocorreu em função de uma queda de energia em subestação retificadora, a partir das 17h10 desta segunda-feira, 26". A reabertura das estações, informou, ocorre gradativamente. As causas da ocorrência estão sendo apuradas.