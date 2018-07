Sem CNH, mãe atropela e mata o filho de 3 anos Uma criança de 3 anos morreu ontem ao ser prensada contra a parede pelo carro da mãe, de 24 anos. O acidente aconteceu no bairro Vera Cruz, em Franca, no interior de São Paulo. Segundo o depoimento da mãe à Polícia Militar, ela não tem carteira de habilitação e estava treinando para poder dirigir. A mulher disse que perdeu o controle do carro e acabou atingindo o menino, que estava brincando na garagem. De acordo com os bombeiros, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.