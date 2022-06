Sem acordo, motoristas de ônibus fazem greve em SP a partir da meia-noite

Motoristas e cobradores de ônibus começam uma paralisação por 24 horas a partir da meia-noite desta terça-feira, 14. A negociação com o setor patronal não chegou a um acordo e a greve foi anunciada pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas).

"A princípio o setor patronal insistiu em oferecer apenas 10% de reajuste e ainda de modo parcelado. Agora, ofereceram os 12,47%, mas apenas a partir de outubro, o que é inadmissível. Sem o merecido reconhecimento, motoristas, cobradores e profissionais da manutenção cruzarão os braços nesta terça”, avisou o presidente em exercício do sindicato, Valmir Santana da Paz (Sorriso).

As negociações da campanha salarial dos condutores de São Paulo começaram em março, com diversas reuniões com o setor patronal. O pedido de 12,47% de reajuste salarial, referente ao índice do INPC/IBGE, foi aceito, mas só a partir de outubro - o sindicato exige que a proposta pegue a data-base de 1º de maio.

As empresas do transporte rodoviário urbano ofereceram o mesmo aumento de 12,47% também no valor do vale-refeição, mas também a partir de outubro. A negociação foi um pouco melhor do que na anterior, quando foi oferecido 10% de aumento nos mesmo moldes. Além de lutar por um aumento retroativo, o sindicato ainda quer uma Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de R$ 2.500 e fim das escalas com uma hora para refeição sem remuneração, entre outras coisas.

Na tarde da segunda-feira, 13, houve uma mediação das negociações entre as empresas do transporte rodoviário urbano do município de São Paulo e os trabalhadores do setor, com intermediação do desembargador Davi Furtado Meirelles. As tratativas não evoluíram e o sindicato optou por manter a greve de ônibus em São Paulo.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) emitiu uma liminar determinando "a garantia da circulação de 80% do efetivo durante horários de pico (6h às 9h e 16h às 19h) e de 60% nos demais períodos". Em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 50 mil e já está agendado para quarta-feira, 15, o julgamento do dissídio coletivo de greve da categoria.