Seis morrem em acidente no interior de SP

Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros, na tarde deste domingo, 16, em Batatais (SP), causou as mortes de seis pessoas e ainda deixou outra em estado grave. As vítimas estavam em dois carros, tendo um deles ficado debaixo da carreta carregada de bobinas de arame que tombou na rodovia Altino Arantes (SP-351) após a colisão.

A tragédia aconteceu no trecho do quilômetro 46, entre Batatais e Altinópolis (SP), e chovia no momento. Um veículo Prisma teria atravessado para a pista contrária, vindo a bater de frente com o caminhão Volvo, que tombou. Na queda ele foi parar em cima de um Fiat Uno que estava parado em uma alça de acesso esperando para entrar na pista.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a motorista do Prisma - a comerciante Roseli Teles, de 48 anos, morreu na hora. No Uno estavam seis ocupantes, tendo cinco morrido no local: Márcio José de Andrade, de 43 anos, a esposa dele Elisângela Menegal de Macedo, de 38, e as filhas Isadora Gabrielle Macedo de Andrade, 10, Luiza Helena Aparecida Macedo de Andrade, 4, e Michael Rosendo Correia, 15.

Todas as vítimas moravam em Batatais e os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) e serão sepultados nesta segunda-feira, 17. A única sobrevivente do carro, uma adolescente de 15 anos, foi socorrida e internada em estado grave. Já o motorista do caminhão, Adival Domingues, de 53 anos, não sofreu apenas ferimentos.

Pedágio

Em outro violento acidente de trânsito registrado neste domingo, 16, um carro em alta velocidade arrancou uma cabine de pedágio na Rodovia Ayrton Senna, no município de Itaquaquecetuba (SP). Cinco jovens estavam no veículo, tendo dois deles morrido no local, Guilherme Staquecini Jardim, de 19 anos, e Caique Giovanni dos Santos, de 18. Os outros três sofreram ferimentos, um deles com gravidade.