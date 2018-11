Seis gaúchos vítimas do vôo 3054 serão enterrados nesta sexta

Os corpos de seis moradores do Rio Grande do Sul mortos no acidente do vôo 3054 da TAM serão velados nesta sexta-feira, 20. O deputado Júlio Redecker (PSDB) será enterrado às 17 horas no Cemitério Jardim da Memória; o caixão ficará no Palácio Piratini, sede do governo, até às 14 horas. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 O corpo do ex-presidente do Internacional, Paulo Rogério Amoretty Souza chegou às 8 horas ao Estado e o velório seria aberto ao público às 10 horas, no estádio beira-rio. O enterro do ex-presidente do Inter está previsto para às 17 horas desta sexta, no Cemitério São Miguel e Almas. Os familiares marcaram a cerimônia de despedida da médica Lina Cassol para às 14 horas, no Crematório Metropolitano. Outro médico, Antônio Carlos Araújo de Souza, será velado das 13 horas às 18 horas na capela da Pontifícia Universidade Católica. O corpo do assessor técnico da Gerdau Peter Max Finzsch será enterrado às 11 horas em São Leopoldo. Também será sepultada nesta sexta a educadora Inês Kleinoski, mas o local ainda não havia sido divulgado.