Seguranças expulsam com cassetetes moradores de rua de estação de metrô; grupo reage com pedras

SÃO PAULO - Uma confusão se formou no interior da Estação Sé do metrô, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 2. Seguranças da Companhia do Metropolitano expulsaram moradores de rua do local, agredindo alguns com cassetetes e empurrões. Outros moradores de rua, após serem expulsos do local, atiraram pedras contra os funcionários.

LEIA TAMBÉM > Plano de metas de Doria exclui promessas de campanha

Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que um grupo de seguranças aborda pessoas que estavam sentadas e deitadas dentro da estação. Uma discussão se forma e é possível ver quando alguns dos agentes usam os cassetetes contra os moradores de rua, que saem correndo por uma escada. Do alto dessa escada, já fora da estação, alguns deles atiram pedras contras os funcionários, mas não é possível ver se elas atingem alguém.

Em nota, o Metrô disse que os moradores de rua "incomodavam passageiros" e foram orientados a se retirar do local, mas alguns se recusaram. "Houve confronto entre as partes e depredação da estação". O Metrô disse que a ocorrência foi registrada na Delegacia do Metropolitano (Delpom), o que não foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública. A companhia disse ainda apurar a conduta dos seus empregados "a fim de verificar se houve excesso".