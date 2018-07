Segurança que agrediu estudante em bar de Santos está foragido

SANTOS - Está foragido o segurança Thiago Ozarias Souza, que teve prisão preventiva decretada pela Justiça nesta segunda-feira, 30. Ele é um dos indiciados pela agressão ao estudante Lucas Martins de Paula, de 21 anos, espancado por vários seguranças de um bar em Santos, no litoral sul de SP , no começo do mês.

Imagens registradas por câmeras de uma escola próxima ao bar mostram o segurança desferindo ao menos 12 golpes no estudante. O jovem agredido sofreu politraumatismo craniano e morreu no domingo, 29 , após ficar mais de duas semanas internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Santos .

Na semana passada, além de Souza, mais dois seguranças, Samy Barreto e Anderson Luiz Pereira, e o dono do estabelecimento, Victor Alves Karan, foram indiciados por tentativa de homicídio.

Espancado

A agressão ocorreu durante a madrugada do dia 7 de julho no Baccará Bar & Grill, que fica na Rua Oswaldo Cochrane, no bairro do Embaré. De acordo com testemunhas, após questionar o valor de R$ 15 em sua comanda, o estudante foi arrastado para a área externa do bar e agredido por ao menos seis seguranças do estabelecimento, até desmaiar. Amigos do rapaz acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu) e a Polícia Militar . Imagens registradas por câmeras do bar mostram o espancamento.

O jovem cursava o quarto ano de Engenharia Elétrica da Universidade Santa Cecília (Unisanta). O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, 30, no Memorial Necrópole Ecumênica, no bairro do Marapé, em Santos.