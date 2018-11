Segurança Pública já confirma 131 mortes em acidente

Subiu para 131 o número de corpos retirados dos escombros do acidente com o avião Airbus da TAM do vôo 3054, que se chocou contra um prédio da mesma companhia na avenida Washington Luís, zona sul da Capital. Veja também: Lista das 186 vítimas do acidente O local do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Os piores desastres aéreos do BrasilA cronologia dos acidentes em Congonhas Conheça o Airbus A320Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 128 são corpos dos passageiros do avião ou que estavam no local do acidente. Três pessoas, que foram socorridas no local, morreram em hospitais da Capital. Segundo a SSP, a força-tarefa encarregada das operações de resgate no local conta com 100 homens e 25 viaturas do Corpo de Bombeiros. Até as 12 horas de hoje, 83 chegaram no Instituto Médico Legal Central; 53 já foram examinados.