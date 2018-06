Segurança é morto em tentativa de roubo a carro-forte em Araçariguama

SOROCABA - Um segurança morreu e outro ficou ferido durante tentativa de assalto a um carro-forte, no início da tarde desta sexta-feira, 2, em Araçariguama, no interior de São Paulo. O veículo de transporte de valores foi abordado pela quadrilha quando abastecia o caixa eletrônico de uma galeria comercial, na Rua Aparecida, região central da cidade, de 17 mil habitantes. Os criminosos chegaram em três carros e cercaram o local, mas os seguranças reagiram. No tiroteio, três suspeitos também foram baleados. A polícia fechou as saídas da cidade e conseguiu prender sete suspeitos.

A ação aconteceu em horário de movimento intenso. O local da abordagem estava cheio de gente - houve pânico e gritaria. As pessoas, assustadas com os tiros, correram em busca de abrigo. O vigilante atingido caiu ao lado do carro-forte, enquanto um dos suspeitos feridos foi cair no interior de uma loja.

Com a chegada da Polícia Militar, os outros criminosos debandaram sem levar os malotes com dinheiro.

Na fuga, os assaltantes roubaram dois veículos e uma moto de moradores da cidade - um dos carros foi abandonado próximo da Rodovia Castelo Branco, onde dois suspeitos foram presos fugindo em um táxi.

A PM mobilizou um helicóptero para apoiar o cerco à quadrilha. Parte do bando entrou em um matagal e acabou se rendendo. Até o fim da tarde, a PM contabilizava sete pessoas presas - a participação de duas delas na tentativa de assalto ainda não estava confirmada.

Foram aprendidas duas submetralhadoras, duas espingardas calibre 12 e duas pistolas, além de munição. O segurança e o suspeito ferido foram levados para um hospital da cidade e não havia informação sobre o estado de saúde.