Segurança do metrô de SP reanima papagaio com massagem cardíaca 

O Metrô de São Paulo contou com uma ocorrência envolvendo animais nesta quinta-feira, 24. De acordo com a companhia do sistema de transporte, foram encontrados papagaios eletrocutados na área externa da estação Oratório. Dois deles conseguiram voar, mas um ficou no local e sobreviveu graças ao atendimento da segurança local.

O supervisor de segurança Everton Rios conseguiu salvar a vida do papagaio da espécie maracanã ao usar o seu treinamento de massagem cardíaca para ressuscitar o animal. O socorro foi gravado e divulgado nas redes sociais.

"Everton, treinado em primeiros socorros como todos os funcionários da operação do Metrô, decidiu então fazer massagem cardíaca na pequena ave. Funcionou! Para a alegria de todos o 'loro' foi reanimado e passa bem", escreveu o perfil do Metrô de São Paulo. Confira as imagens:

⏩Everton, treinado em primeiros socorros como todos os funcionários da operação do Metrô, decidiu então fazer massagem cardíaca na pequena ave. Funcionou! Para a alegria de todos o "Loro" foi reanimado e passa bem ⏩ pic.twitter.com/Oiyxhpmpoi — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) September 25, 2020

O papagaio foi encaminhado para o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAs), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável por reintegrar pássaros silvestres à natureza.