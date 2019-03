Segundo dia de feriado prolongado de carnaval tem lentidão nas principais vias

Neste sábado, 2, segundo dia de feriado prolongado de carnaval, os motoristas que deixam a capital paulista rumo ao litoral ou ao interior devem enfrentar tráfego intenso nas principais vias de São Paulo. E quem vai circular pela cidade de São Paulo nas regiões do Parque Ibirapuera e do Butantã pode checar a movimentação no site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que vai monitorar os dois locais devido aos desfiles dos blocos de rua.

⚠ O trânsito na região do Parque do Ibirapuera será monitorado, de sábado (02/03) a terça-feira (05/03), para desfiles de blocos do Carnaval de Rua de São Paulo. Mais informações: https://t.co/7Ea6Bhdorz ⚠#Carnaval2019 #CarnavalSP #BlocodeRua — CET São Paulo (@CETSP_) March 2, 2019

O tráfego na Anchieta e Imigrantes foi normalizado às 8h30. Mais cedo, havia congestionamento na Imigrantes, do km 38 ao km 43 no sentido litoral, e na Anchieta, do km 27 ao km 28, devido ao excesso de veículos, de acordo com a Ecovias.

O tráfego na Imigrantes começou a melhorar. A lentidão agora começa no km 38 e se estende até o km 43, devido ao excesso de veículos. Pela Anchieta, ainda há lentidão do km 27 ao km 28, pelo mesmo motivo. — Ecovias (@_ecovias) March 2, 2019

A movimentação está lenta no sentido interior na Ayrton Senna, do km 40 ao km 48. Lembrando que a Ayrton Senna é uma das alternativas para quem quer chegar ao aeroporto de Guarulhos, Litoral Norte e Vale do Paraíba, já que a pista expressa da Marginal Tietê que leva à Dutra foi interditada em janeiro.

Bom dia pessoal! Tráfego lento no sentido interior da Ayrton Senna do km 40 ao km 48, por excesso de veículos. O tempo está encoberto nas vias operadas pela @ecopistas. — Ecopistas (@ecopistas) March 2, 2019

Padre Manoel da Nóbrega com tráfego lento, na chegada à Praia Grande, do km 287 ao km 291, devido ao excesso de veículos.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informou que há trânsito intenso no trecho Boraceia-São Sebastião e no trecho Caraguatatuba-Ubatuba, ambos na Dr. Manoel Hyppolito Rego. Já o sentido Bertioga-Boraceia está congestionado.

Na Régis Bittencourt há muita lentidão nos trechos que cortam São Lourenço da Serra, de acordo com o Google Maps. E, mais cedo, houve um acidente no km 342, mas a pista da Régis no sentido Curitiba já foi liberada na Serra do Cafezal.