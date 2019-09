Segunda começa com chuva em SP; previsão é de máxima de 23ºC

SÃO PAULO - A primeira segunda-feira de setembro se iniciou com chuvas e nebulosidade em São Paulo, com possibilidade de melhora no tempo no decorrer do dia. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a temperatura mínima prevista para esta segunda, 2, é de 15ºC; e a máxima, de 23ºC.

O órgão da Prefeitura explica que o sistema frontal se afasta gradativamente do litoral paulista, mas ainda deve manter o tempo instável no início da próxima semana. "Os ventos passam a soprar do quadrante sul, mantendo as temperaturas amenas", diz o CGE, em nota.

Às 5h30, a cidade não apresenta nenhum ponto de alagamento.

Nesta terça-feira, 3, o sistema frontal se afasta, mas os ventos úmidos do Oceano Atlântico ainda provocam nebulosidade, chuvas isoladas e garoa na Grande São Paulo. A previsão é de mínima de 14ºC e máxima de 24ºC.