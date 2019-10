Segunda começa com chuva em SP; previsão é de calor ao longo do dia

SÃO PAULO - A segunda-feira, 28, amanheceu chuvosa em São Paulo com todas as áreas da cidade em estado de atenção. Ao longo do dia, a previsão é de que o tempo permanece abafado - a exemplo do fim de semana - e que o sol apareça entre nuvens. Os termômetros devem variar entre 19ºC e 30ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a chuva na madrugada na Grande São Paulo foi provocada por áreas de instabilidade vindas do interior. Nas próximas horas, elas se dissipam aos poucos.

Às 3h10, as zonas norte, oeste, central e as Marginais do Tietê e do Pinheiros entraram em estado de atenção para alagamentos. Às 3h38, foi a vez das zona leste e sudeste. Todas as regiões deixaram o estado de atenção às 5h15.

"Novas áreas de instabilidade devem se propagar do interior para a Grande São Paulo, o que provoca chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o final da tarde e a noite", informou o CGE, em nota. "Podem ocorrer pontos de até forte intensidade com raios e rajadas de vento."

Às 5h40, a capital registrava um ponto de alagamento transitável, na Rua Miguel Yunes, no sentido de Interlagos e da Marginal do Pinheiros, na zona sul.

Previsão do tempo

De acordo com o CGE, os próximos dias devem seguir com sol, calor e pancadas de chuva no fim da tarde. Nesta terça-feira, 29, as mínimas oscilam entre 20ºC, enquanto as máximas podem superar 32ºC, com previsão de chuva à tarde.

