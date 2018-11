Segunda começa com 36% de vôos atrasados em Cumbica

A manhã desta segunda-feira, a exemplo de todo o final de semana, era de atrasos no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos. Das 52 partidas programadas entre 0 e 7 horas, 19 tiveram atrasos superiores a uma hora, o equivalente a 36% dos vôos, e uma partida foi cancelada, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a situação era mais tranqüila, onde dois dos 17 vôos programados até às 7 horas foram canceladas, segundo a Infraero. O aeroporto, que funciona apenas com a pista auxiliar desde o acidente com o vôo 3054, não registrava vôos atrasados. Em Cumbica, durante a madrugada, a maioria dos vôos atrasados eram internacionais. Um vôo da Argentina, que deveria ter pousado às 19h10 de domingo só deve chegar às 7h30 desta segunda-feira. No domingo, 32% dos vôos em Cumbica apresentaram atrasos; em todo o País, os atrasos atingiram 44%. A justificativa dada pela Infraero pela grande quantidade de atrasos foi uma pane elétrica ocorrida no início da madrugada de sábado, 21, no Cindacta-4, em Manaus, que responde por 90% do tráfego aéreo entre Brasil, Estados Unidos e América Central. O problema prejudicou a entrada e saída de vôos internacionais pelos principais aeroportos brasileiros.