Secretário-executivo da Abimaq morre no acidente do vôo 3054

O secretário-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Demétrio Travessa, de 46 anos, é uma das vítimas fatais do vôo 3054 da TAM. Travessa era funcionário da instituição havia 22 anos e, atualmente, presidia o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Indústria de Máquinas da Abimaq. A Abimaq lamentou em comunicado a perda do secretário-executivo. Ele entrou na Associação como estagiário há 22 anos. Segundo a associação, Travessa contribuiu para a criação do Núcleo de Patenteamento, que funciona em caráter permanente na entidade. Engenheiro mecânico formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Demétrio deixa a viúva Circe Maria Travessa. O casal não tinha filhos.