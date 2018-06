Secretário diz que morte de menino no réveillon foi fruto de ‘imbecilidade’

O secretário de segurança de São Paulo, Mágino Barbosa, afirmou que a morte do menino Arthur na noite de réveillon foi “fruto da imbecilidade”. O menino de cinco anos morreu após ser atingido por uma bala perdida na cabeça durante a queima de fogos, enquanto brincava no quintal de casa.

++ Após ser solto, suspeito de morte de garoto continuará sendo investigado

“O disparo de arma de fogo é conduta criminosa e pode resultar nisso, que infelizmente aconteceu, ceifar a vida de uma criança, de um menino com um futuro pela frente. Fruto da imbecilidade da ação de alguém que não parou um instante para pensar. Então a nossa obrigação é procurar apurar a responsabilidade desse agente e punir rigorosamente o autor desse fato”, afirmou o secretário, em entrevista no Palácio dos Bandeirantes, onde o governador anunciou reajuste de 4% para as categorias policiais.

Na quarta-feira, a Justiça negou o pedido de prisão preventiva do suspeito pelo crime e o homem de 20 anos foi solto. Segundo depoimento, ele assumiu ter efetuado disparos na virada, mas disse que estava em Jardim das Imbuias, a cerca de 30 quilômetros da casa de Arthur, na Vila Andrade.

++ 'A gente quer que o real culpado seja preso', diz pai de menino morto

A Polícia Civil liberou o preso, mas pediu exame de perícia para verificar se a bala que atingiu a criança partiu da arma do suspeito - que, segundo afirmou aos investigadores, foi comprada em uma feira de rolo. O secretário afirmou nesta quinta-feira que pediu urgência máxima. “Ontem deram uma estimativa de uma semana (para a perícia), mas pedi que eles reduzissem esse prazo e considerassem esse caso prioritário”, disse.